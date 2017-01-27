В Осло завершились слушания по делу лыжницы Йохауг, уличенной в употреблении допинга

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В ходе слушаний было установлено, что концентрация запрещенного вещества в пробе спортсменки составила 13 нанограмм на миллилитр, что соответствует объяснению Йохауг о том, что допинг попал в ее организм после употребления крема для губ. Адвокат лыжницы заявил, что Тереза приняла клостебол неумышленно, и ее дисквалификация должна составить не более 12 месяцев, в то время как антидопинговое агентство Норвегии требует дисквалифицировать ее на 14 месяцев.

В слушаниях приняли участие бывший врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен, профессор фармацевтики Джо Клавенесс, представитель антидопингового агентства Норвегии Нильс Кьяр и партнерша Йохауг по команде Марит Бьорген, сообщает NRK.

Итоговое решение по делу Йохауг вынесет олимпийский комитет Норвегии в течение месяца.