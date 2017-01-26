Елена Вяльбе: Скорее всего, по четверым лыжникам решение будет таким же, как по Легкову и Белову
Глава ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» решение по двум из шести российских лыжников.
Накануне отстранение Александра Легкова и Евгения Белова «раздельным решением» антидопинговой панели было продлено на неопределенный срок.
— Правильно ли мы поняли, что если отстранение Легкова и Белова продлили, то им снова нельзя тренироваться с командой?
— Насчет тренироваться, честно сказать, даже не знаю. В заключении написано, что они просто не поменяли своего мнения по поводу участия в соревнованиях.
— Отдельно будете запрашивать этот момент?
— Сейчас запросим. Нам информация просто официальная пришла
— Будем дальше бороться за ребят?
— Конечно, а что же еще делать. Я, честно говоря, не очень знаю по поводу Саши Легкова и Жени Белова, у них своя история с адвокатом. Но я так понимаю, что нам всем одинаково все будет по четверым оставшимся.
— Пока нет решения по ним?
— Нет, но я думаю, что
— Что касается Легкова и Белова, как считаете, насколько хорошие шансы на оправдание с учетом того, что один человек из панели
— Наверное, это хорошо. Но было бы хорошо, если бы все три были на нашей стороне. (Елена СОБОЛЬ).
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