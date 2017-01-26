Елена Вяльбе: Скорее всего, по четверым лыжникам решение будет таким же, как по Легкову и Белову

Накануне отстранение Александра Легкова и Евгения Белова «раздельным решением» антидопинговой панели было продлено на неопределенный срок.

— Правильно ли мы поняли, что если отстранение Легкова и Белова продлили, то им снова нельзя тренироваться с командой?

— Насчет тренироваться, честно сказать, даже не знаю. В заключении написано, что они просто не поменяли своего мнения по поводу участия в соревнованиях.

— Отдельно будете запрашивать этот момент?

— Сейчас запросим. Нам информация просто официальная пришла где-то без пятнадцати одиннадцать вечера.

— Будем дальше бороться за ребят?

— Конечно, а что же еще делать. Я, честно говоря, не очень знаю по поводу Саши Легкова и Жени Белова, у них своя история с адвокатом. Но я так понимаю, что нам всем одинаково все будет по четверым оставшимся.

— Пока нет решения по ним?

— Нет, но я думаю, что сегодня-завтра уже пришлют. Скорее всего, в решении все то же самое будет….

— Что касается Легкова и Белова, как считаете, насколько хорошие шансы на оправдание с учетом того, что один человек из панели все-таки был на нашей стороне?

— Наверное, это хорошо. Но было бы хорошо, если бы все три были на нашей стороне. (Елена СОБОЛЬ).