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25 января 2017, 23:25 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Легков и Белов не имеют права тренироваться со сборной?

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, чье временную дисквалификацию продлила антидопинговая панель Международной федерации лыжного спорта (FIS), не имеют права принимать участия в соревнованиях и работать с национальной командой.

«25 января большинством голосов было принято решение не отменять свое первоначальное решение и продлить временную дисквалификацию Александра Легкова и Евгения Белова до последующего уведомления. Таким образом, упомянутые выше спортсмены не имеют права принимать участия в соревнованиях и других активностях национальной команды.

Решение антидопинговой панели ФИС может быть обжалована в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Срок подачи апелляции составляет 21 день, — сообщили «СЭ» в пресс-службе (FIS).
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Лыжники Легков и Белов сдали 137 и 95 отрицательных внесоревновательных проб с 2010 г

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Отстраненные российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, начиная с 2010 года, сдали во внесоревновательный период 137 и 95 допинг-проб, и все они дали отрицательный результат, сообщил агентству «Р-Спорт» адвокат спортсменов Христоф Вишеманн.
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