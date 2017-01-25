Легков и Белов не имеют права тренироваться со сборной?

«25 января большинством голосов было принято решение не отменять свое первоначальное решение и продлить временную дисквалификацию Александра Легкова и Евгения Белова до последующего уведомления. Таким образом, упомянутые выше спортсмены не имеют права принимать участия в соревнованиях и других активностях национальной команды.

Решение антидопинговой панели ФИС может быть обжалована в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Срок подачи апелляции составляет 21 день, — сообщили «СЭ» в пресс-службе (FIS).