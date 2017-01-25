Лыжники Легков и Белов сдали 137 и 95 отрицательных внесоревновательных проб с 2010 г

В среду Вишеманн сообщил, что антидопинговая комиссия Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) приняла решение оставить в силе временную дисквалификацию Легкова и Белова, которая была наложена на них в декабре 2016 года. По словам адвоката, комиссия пошла на это, несмотря на то, что один из ее трех членов не разделил общего мнения. Временное отстранение от международных соревнований было наложено по итогам второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

«Вне соревнований Александр Легков был протестирован 137 раз, а Белов — 95 раз, начиная с 2010 года. Также доступны результаты тестов, взятых во время соревнований. Подавляющее число образцов было проанализировано не в Москве, а в Западной Европе. И все они, в том числе сделанные незадолго до Игр 2014 года, были отрицательными», — говорится в письме Вишеманна.