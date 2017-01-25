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25 января 2017, 20:59 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

FIS оставила в силе временное отстранение российских лыжников Легкова и Белова

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова, сообщил агентству «Р-Спорт» адвокат спортсменов Христоф Вишеманн.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра <span class=error>Легкова</span> и Евгения <span class=error>Белова</span> сообщил агентству Р-Спорт адвокат спортсменов <span class=error>Христоф</span> Вишеманн. Увеличить
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FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Легкова, Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

«Мы только что были проинформированы, что комиссия FIS под председательством Патрика Смита сохранила в силе временное отстранение, наложенное 22 декабря, 2016 года, хотя один из трех членов группы не разделил общего мнения», — говорится в заявлении Вишеманна.

Ранее Вишеманн заявил о наличии десяти ошибок в отношении Легкова в докладе Макларена. Кроме того, адвокат заявил, что обнаружил несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами в данных из доклада.
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Допинг-пробы российского лыжника Александра Легкова с Олимпийских игр 2014 года в Сочи дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн.
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