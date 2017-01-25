FIS оставила в силе временное отстранение российских лыжников Легкова и Белова

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FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Легкова, Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

«Мы только что были проинформированы, что комиссия FIS под председательством Патрика Смита сохранила в силе временное отстранение, наложенное 22 декабря, 2016 года, хотя один из трех членов группы не разделил общего мнения», — говорится в заявлении Вишеманна.

Ранее Вишеманн заявил о наличии десяти ошибок в отношении Легкова в докладе Макларена. Кроме того, адвокат заявил, что обнаружил несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами в данных из доклада.