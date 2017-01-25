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25 января 2017, 21:02 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Адвокат: Допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрыты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Допинг-пробы российского лыжника Александра Легкова с Олимпийских игр 2014 года в Сочи дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн.

По словам Кристофа Вишеманна лыжник сдавал тесты в Сочи дважды без <nobr>каких-либо</nobr> признаков фальсификации. Увеличить
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Также сообщается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова.

«Обе допинг-пробы Легкова, которые он сдал в Сочи, дали отрицательный результат. Также судебно-медицинская экспертиза не показала наличия повреждений на пробирках. Легков сдавал тесты в Сочи дважды без каких-либо признаков фальсификации», — заявил адвокат.

В конце декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В середине января FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение.
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МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова, сообщил агентству «Р-Спорт» адвокат спортсменов Христоф Вишеманн.
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