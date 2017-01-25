Адвокат: Допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрыты
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/.
Допинг-пробы российского лыжника Александра Легкова с Олимпийских игр 2014 года в Сочи дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн.
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Также сообщается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова.
«Обе
В конце декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
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