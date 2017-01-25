Адвокат: Допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрыты

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Также сообщается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова.

«Обе допинг-пробы Легкова, которые он сдал в Сочи, дали отрицательный результат. Также судебно-медицинская экспертиза не показала наличия повреждений на пробирках. Легков сдавал тесты в Сочи дважды без каких-либо признаков фальсификации», — заявил адвокат.