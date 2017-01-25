Обвинитель: содержание допинга в организме Йохауг незначительное
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Содержание запрещенного вещества клостебол в организме олимпийской чемпионки по лыжным гонкам норвежки Терезы Йохауг незначительное, сообщил Нильс Кьяр, являющийся адвокатом стороны обвинения — Норвежского антидопингового агентства. Его слова приводит NRK.
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В среду проходят слушания по делу 28-летней лыжницы,
«Нет доказательств того, что она использовала еще
В октябре
Позднее временное отстранение олимпийской чемпионки было продлено до 19 февраля.
Ранее Норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев. Она является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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