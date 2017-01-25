Второе место занял австриец Хенрик Кристофферсен, а третьим стал россиянин Александр Хорошилов. Для российского горнолыжника это попадание на пьедестал стало третьим в текущем сезоне.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. 13-й этап. Шладминг, Австрия

Мужчины. Слалом



1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.39,83.

2. Марсель Хиршер (Австрия) — 1.39,92.

3. Александр Хорошилов (Россия) — 1.40,46.