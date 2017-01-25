Хорошилов — третий в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге
Норвежец Хенрик Кристофферсен победил в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге.
Второе место занял австриец Хенрик Кристофферсен, а третьим стал россиянин Александр Хорошилов. Для российского горнолыжника это попадание на пьедестал стало третьим в текущем сезоне.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 13-й этап. Шладминг, Австрия
Мужчины. Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.39,83.
2. Марсель Хиршер (Австрия) — 1.39,92.
3. Александр Хорошилов (Россия) — 1.40,46.
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