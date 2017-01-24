Девять летающих лыжников РФ примут участие в тестовых соревнованиях ОИ-2018
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина определился с составом команды на тестовые соревнования к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).
Мужской этап Кубка мира текущего сезона в Пхенчхане, который станет тестовым соревнованием к Олимпиаде-2018, пройдет
«Команда заезжает туда ориентировочно 13 февраля. Едут (Евгений) Климов, (Денис) Корнилов, (Александр) Баженов, (Алексей) Ромашов. Последние двое — те, которые в Японии на Континентальном кубке попали в очковую зону и тренерским штабом также рассматриваются и для поездки на чемпионат мира», — заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский.
Как заявил агентству «Р-Спорт» тренер женской команды Роман Керов, сборная России будет представлена на этапе в Пхенчхане основным составом. В Пхенчхан едут Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Ксения Каблукова, Анастасия Баранникова и Александра Кустова.
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