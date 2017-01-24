Девять летающих лыжников РФ примут участие в тестовых соревнованиях ОИ-2018

Мужской этап Кубка мира текущего сезона в Пхенчхане, который станет тестовым соревнованием к Олимпиаде-2018, пройдет 14—16 февраля . Женский этап запланирован на 15—16 февраля .

«Команда заезжает туда ориентировочно 13 февраля. Едут (Евгений) Климов, (Денис) Корнилов, (Александр) Баженов, (Алексей) Ромашов. Последние двое — те, которые в Японии на Континентальном кубке попали в очковую зону и тренерским штабом также рассматриваются и для поездки на чемпионат мира», — заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский.

Как заявил агентству «Р-Спорт» тренер женской команды Роман Керов, сборная России будет представлена на этапе в Пхенчхане основным составом. В Пхенчхан едут Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Ксения Каблукова, Анастасия Баранникова и Александра Кустова.