Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делу
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжницы Юлия Иванова и Евгения Шаповалова отказались от участия в слушаниях по их делу о причастности к нарушению антидопинговых правил, они представили Международной федерации лыжного спорта (FIS) свои более подробные письменные объяснения. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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«У Юли и Жени слушаний не будет, они от них отказались. Перед ними стоял выбор: либо написать более подробные объяснительные, либо выйти на слушания. Они сделали первое», — подчеркнула Вяльбе.
Чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин во вторник в формате видеоконференции были заслушаны FIS по делу о их возможной причастности к нарушению антидопинговых правил. Ранее они направили в организацию объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у нее возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом изначально поступили Иванова и Шаповалова. Показания олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение, FIS заслушала 13 января.
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