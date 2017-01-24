Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делу

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Ранее шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

«У Юли и Жени слушаний не будет, они от них отказались. Перед ними стоял выбор: либо написать более подробные объяснительные, либо выйти на слушания. Они сделали первое», — подчеркнула Вяльбе.

Чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин во вторник в формате видеоконференции были заслушаны FIS по делу о их возможной причастности к нарушению антидопинговых правил. Ранее они направили в организацию объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у нее возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом изначально поступили Иванова и Шаповалова. Показания олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение, FIS заслушала 13 января.