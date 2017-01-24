Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делу

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23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

«Спортсмены были заслушаны. Я тоже участвовала в видеоконференции. Максиму и Леше дополнительных вопросов не задавали. Единственное, у Петухова поинтересовались, знаком ли он с Григорием Родченковым», — сказала Вяльбе.

«В FIS нам сказали, что они понимают сложившуюся ситуацию и постараются в ближайшее время сообщить о своем решении», — подчеркнула она.

Чемпионы мира по лыжным гонкам Вылегжанин и Петухов решили не нанимать адвоката для защиты своих интересов. Ранее они направили в FIS объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у международной федерации возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.

Показания олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение, FIS заслушала 13 января.