Вяльбе: Слушание FIS по делу Петухова и Вылегжанина прошло спокойно
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) завершила слушание с участием временно отстраненных российских лыжников Максима Вылегжанина и Алексея Петухова, прошедшее в формате видеоконференции, все прошло достаточно спокойно, сообщила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
FIS в конце декабря по итогам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена временно отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, от любых соревнований или мероприятий национальной команды: Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Александра Легкова, Евгения Белова, Вылегжанина и Петухова. На прошлой неделе стало известно, что все спортсмены были допущены до тренировочного процесса в составе сборной. 13 января FIS провела слушание по делу Легкова и Белова в формате видеоконференции. Решение по их делу ожидалось на прошедшей неделе, но пока так и не было озвучено.
«Ребята по видеосвязи высказали свое видение ситуации, отметив, что их ответственность закончилась после сдачи пробы. Все прошло достаточно спокойно, вопросов дополнительных не было, результаты пообещали озвучить в ближайшее время», — сказала Вяльбе по телефону.
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