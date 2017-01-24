Вяльбе: Слушание FIS по делу Петухова и Вылегжанина прошло спокойно

FIS в конце декабря по итогам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена временно отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, от любых соревнований или мероприятий национальной команды: Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Александра Легкова, Евгения Белова, Вылегжанина и Петухова. На прошлой неделе стало известно, что все спортсмены были допущены до тренировочного процесса в составе сборной. 13 января FIS провела слушание по делу Легкова и Белова в формате видеоконференции. Решение по их делу ожидалось на прошедшей неделе, но пока так и не было озвучено.

«Ребята по видеосвязи высказали свое видение ситуации, отметив, что их ответственность закончилась после сдачи пробы. Все прошло достаточно спокойно, вопросов дополнительных не было, результаты пообещали озвучить в ближайшее время», — сказала Вяльбе по телефону.