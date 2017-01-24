Горнолыжница Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Италии

Бриньоне во вторник по итогам двух попыток показала результат 2 минуты 10,05 секунды. Второй стала француженка Тесса Ворле (+0,55 секунды). Замкнула тройку еще одна итальянка Марта Бассино (+0,57).

Россиянка Александра Прокопьева не смогла пробиться во вторую попытку, показав в первой попытке 51-й результат.