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24 января 2017, 16:12 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжница Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Италии

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянском Кронплатце.

Бриньоне во вторник по итогам двух попыток показала результат 2 минуты 10,05 секунды. Второй стала француженка Тесса Ворле (+0,55 секунды). Замкнула тройку еще одна итальянка Марта Бассино (+0,57).

Россиянка Александра Прокопьева не смогла пробиться во вторую попытку, показав в первой попытке 51-й результат.
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