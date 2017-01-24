«В 2017 году центральный старт “Лыжни России” возвращается в Дмитровский район, где пройдет в 19-й раз. С 6 февраля начинает работать мандатная комиссия по приему заявок на участие в центральном старте “Лыжня России”, которая состоится 11 февраля », — говорится в сообщении.

В 2017 году «Лыжня России» пройдет в 35-й раз — впервые она состоялась еще в 1982 году. Это всероссийский спортивный праздник, который собирает как профессиональных лыжников, так и любителей. Проходит на территории субъектов Российской Федерации. Традиционно наиболее массово соревнования «Лыжня России» проводятся в Республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовии, Красноярском крае, Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге.