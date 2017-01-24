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24 января 2017, 9:39 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Летающий лыжник Ромашов стал 17-м на этапе Континентального кубка в Саппоро

В Саппоро (Япония) прошёл этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

Победы одержали словенец Миран Зупанчич, австриец Клеменс Айгнер и немец Андреас Ванк. В первом старте лучший из россиян Александр Баженов продемонстрировал 18-й результат. Во втором Алексей Ромашов стал 17-м, а в третьем Михаил Максимочкин — 24-м.

Вторые места заняли Ванк, словенцы Анже Ланисек и Нейч Дезман. Третьими стали Ланисек, поляк Александр Знищола и Зупанчич.
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