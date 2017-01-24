Летающий лыжник Ромашов стал 17-м на этапе Континентального кубка в Саппоро

Победы одержали словенец Миран Зупанчич, австриец Клеменс Айгнер и немец Андреас Ванк. В первом старте лучший из россиян Александр Баженов продемонстрировал 18-й результат. Во втором Алексей Ромашов стал 17-м, а в третьем Михаил Максимочкин — 24-м.



Вторые места заняли Ванк, словенцы Анже Ланисек и Нейч Дезман. Третьими стали Ланисек, поляк Александр Знищола и Зупанчич.