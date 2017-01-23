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23 января 2017, 20:28 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Нортуг не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петер Нортуг пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне (28—29 января) по решению тренерского штаба сборной Норвегии.

Личный наставник прославленного лыжника Стиг Рюне Квеен в интервью NRK отметил, что Нортуг планировал принять участие в спринте и гонке на 30 км классикой. По его словам, Петер очень хотел выступить на соревнованиях, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, и такое решение тренерского штаба встретил с нескрываемым разочарованием.

Нортуг, пропустивший около полутора месяцев, на днях принял участие в Кубке Норвегии, заняв второе место на дистанции 15 км классикой.
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