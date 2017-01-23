Нортуг не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне

Личный наставник прославленного лыжника Стиг Рюне Квеен в интервью NRK отметил, что Нортуг планировал принять участие в спринте и гонке на 30 км классикой. По его словам, Петер очень хотел выступить на соревнованиях, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, и такое решение тренерского штаба встретил с нескрываемым разочарованием.



Нортуг, пропустивший около полутора месяцев, на днях принял участие в Кубке Норвегии, заняв второе место на дистанции 15 км классикой.