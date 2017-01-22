Поляк Стох выиграл домашний этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 10-й
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Поляк Камиль Стох стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в Закопане (Польша).
Стох набрал в сумме двух попыток 287,4 очка. Второе место занял немец Андреас Веллингер (285,8), третьим стал еще один представитель Германии Рихард Фрейтаг (284,2).
Лучший из россиян Евгени Климов занял десятое место с 276,3 баллами. Денис Корнилов (122,2) и Ильмир Хазетдинов (98,3) не смогли пробиться во вторую попытку и заняли в итоговом протоколе 31-е и 50-е место соответственно.
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