Немец Фабиан Риссле победил в лыжном двоеборье на этапе КМ во Франции

Риссле в воскресенье, став 8-м в прыжках с трамплина, в гонке по системе Гундерсена на 10 км победил с результатом 22 минуты 44 секунды. Вторым и третьим в гонке стали немцы Йоханнес Ридзек (+2,2 секунды) и Эрик Френцель (+7,9) соответственно.

Россиянин Вячеслав Барков (48-е место в прыжках с трамплина) стал в гонке 40-м со временем 26 минут 37,9 секунды.