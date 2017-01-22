Немец Фабиан Риссле победил в лыжном двоеборье на этапе КМ во Франции
Немец Фабиан Риссле победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в
Шо-Нефе (Франция).
Риссле в воскресенье, став 8-м в прыжках с трамплина, в гонке по системе Гундерсена на 10 км победил с результатом 22 минуты 44 секунды. Вторым и третьим в гонке стали немцы Йоханнес Ридзек (+2,2 секунды) и Эрик Френцель (+7,9) соответственно.
Россиянин Вячеслав Барков (48-е место в прыжках с трамплина) стал в гонке 40-м со временем 26 минут 37,9 секунды.
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