Казахстанские лыжники стали 13-и в эстафете этапа Кубка мира
Завершилась мужская эстафета на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне.
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Первыми финишировали лыжники Норвегии, команда Швеции стала второй, третий результат — у сборной Канады.
Команда Казахстана в составе: Алексей Полторанин, Денис Волотка, Николай Чеботько и Евгений Величко, заняла 13-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Ульрисехамн (Швеция)
Мужчины. Эстафета. Свободный стиль
1. Норвегия — 1:06:47.5
2. Швеция — +0.5
3. Канада — +0.5
13. Казахстан — +1:41.1.
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