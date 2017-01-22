Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28512109/
22 января 2017, 17:42 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанские лыжники стали 13-и в эстафете этапа Кубка мира

Завершилась мужская эстафета на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне.

Завершилась мужская эстафета на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первыми финишировали лыжники Норвегии, команда Швеции стала второй, третий результат — у сборной Канады.

Команда Казахстана в составе: Алексей Полторанин, Денис Волотка, Николай Чеботько и Евгений Величко, заняла 13-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Ульрисехамн (Швеция)
Мужчины. Эстафета. Свободный стиль

1. Норвегия — 1:06:47.5
2. Швеция — +0.5
3. Канада — +0.5

13. Казахстан — +1:41.1.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Хэй назвал единственного средневеса, который может побить Головкина

Казахстан стал серебряным призером Мемориала Гранаткина-2017

Чемпион WBC назвал Головкина самым опасным боксером