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22 января 2017, 16:50 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский горнолыжник Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Кицбюэле.

Победил австриец Марсель Хиршер вторым стал британец Дейв Райдинг. Увеличить
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Его результат по сумме двух попыток — 1 минута 46,34 секунды.

Победил австриец Марсель Хиршер (1.45,23), вторым стал британец Дейв Райдинг (1.45,99). После первой попытки Хорошилов занимал четвертое место.

32-летний россиянин, имеющий в активе одну победу на этапе Кубка мира в слаломе в сезоне-2014/15, в прошлом сезоне трижды выигрывал бронзу этапов КМ в этой горнолыжной дисциплине. В нынешнем сезоне Хорошилов занял третье место на этапе во французском Валь-д’Изере.
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