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22 января 2017, 16:46 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Норвежцы победили в мужской лыжной эстафете на этапе КМ в Швеции, Россия — 7-я

Сборная Норвегии победила в мужской эстафете 4×7,5 км на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне.

Россияне Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Пётр Седов и Андрей Ларьков стали седьмыми, а Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко и Рауль Шакирзянов показали 13-й результат.

Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Ульрикхамн, Швеция
Мужчины. Эстафета 4×7,5 км

1. Норвегия — 1:06.47,5.
2. Канада — +0,5.
3. Швеция — +0,5…
7. Россия (Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Пётр Седов, Андрей Ларьков) — + 3,3…
13. Россия (Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко, Рауль Шакирзянов) — + 1.57,4.
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