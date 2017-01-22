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22 января 2017, 16:38 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Швейцарская горнолыжница Гут выиграла этап КМ в Гармиш-Партенкирхене в супергиганте

Швейцарка Лара Гут победила в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Гут в воскресенье первенствовала с результатом 1 минута 17,92 секунды. Второй стала австрийка Штефани Фенир (+0,67 секунды). Замкнула тройку Тина Вайратер из Лихтенштейна (+0,86).

Россиянка Александра Прокопьева не смогла финишировать.
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