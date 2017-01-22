Швейцарская горнолыжница Гут выиграла этап КМ в Гармиш-Партенкирхене в супергиганте
Швейцарка Лара Гут победила в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком
Гармиш-Партенкирхене.
Гут в воскресенье первенствовала с результатом 1 минута 17,92 секунды. Второй стала австрийка Штефани Фенир (+0,67 секунды). Замкнула тройку Тина Вайратер из Лихтенштейна (+0,86).
Россиянка Александра Прокопьева не смогла финишировать.
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