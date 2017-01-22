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22 января 2017, 15:27 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Ульрисехамне, россиянки — десятые

Сборная Норвегии одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Российская команда замкнула десятку.

Ульрисехамн (Швеция).

Кубок мира.

Женщины.

Эстафета, 4×5 км.

1. Норвегия-1 (Остберг, Х. Венг, Якобсен, Бьорген) — 50.33,3.

2. Германия (Хенниг, Белер, Карль, Рингвальд) — отставание 8,8.

3. Швеция-1 (Ингемарсдоттер, Хенрикссон, Калла, Фальк) — 9,0….

10. РОССИЯ-2 (ВЕДЕНИНА, ГУЩИНА, А. МЕДВЕДЕВА, КОВАЛЕВА) — 2.53,7.

11. РОССИЯ-1 (ЖАМБАЛОВА, РОЧЕВА, НЕЧАЕВСКАЯ, СОБОЛЕВА) — 3.02,3.
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