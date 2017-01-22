Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Ульрисехамне, россиянки — десятые
Сборная Норвегии одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.
Российская команда замкнула десятку.
Ульрисехамн (Швеция).
Кубок мира.
Женщины.
Эстафета, 4×5 км.
1. Норвегия-1 (Остберг, Х. Венг, Якобсен, Бьорген) — 50.33,3.
2. Германия (Хенниг, Белер, Карль, Рингвальд) — отставание 8,8.
3. Швеция-1 (Ингемарсдоттер, Хенрикссон, Калла, Фальк) — 9,0….
10. РОССИЯ-2 (ВЕДЕНИНА, ГУЩИНА, А. МЕДВЕДЕВА, КОВАЛЕВА) — 2.53,7.
11. РОССИЯ-1 (ЖАМБАЛОВА, РОЧЕВА, НЕЧАЕВСКАЯ, СОБОЛЕВА) — 3.02,3.
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