Канадские могулисты Кингсбери и Дюфур-Лапуант победили на домашнем этапе Кубка мира

В финале Кингсбери набрал 86,44 балла. Второе место занял француз Саша Теохарис (82,20). Тройку призеров замкнул швед Вальтер Валлберг (82,19).

Результаты россиян: Максим Михайлов — 12-й, Андрей Махнев — 24-й, Никита Капитонов — 45-й, Егор Ануфриев — 46-й.

У женщин весь пьедестал заняли канадки. Жюстин Дюфур-Лапуант, олимпийская чемпионка 2014 года в могуле, победила с результатом 78,36 балла. Серебро досталось Энди Науде (78,10), бронза у Хлоэ Дюфур-Лапуант (77,70), старшей сестры Жюстин.

Результаты россиянок: Регина Рахимова — 13-я, Марика Пертахия — 24-я, Ксения Кузнецова — 34-я.