Канадские могулисты Кингсбери и Дюфур-Лапуант победили на домашнем этапе Кубка мира
Канадцы Микаэль Кингсбери и Жюстин
Дюфур-Лапуант выиграли соревнования в дисциплине могул на этапе Кубка мира по фристайлу в Валь-Сент-Коме (Канада).
В финале Кингсбери набрал 86,44 балла. Второе место занял француз Саша Теохарис (82,20). Тройку призеров замкнул швед Вальтер Валлберг (82,19).
Результаты россиян: Максим Михайлов — 12-й, Андрей Махнев — 24-й, Никита Капитонов — 45-й, Егор Ануфриев — 46-й.
У женщин весь пьедестал заняли канадки. Жюстин
Результаты россиянок: Регина Рахимова — 13-я, Марика Пертахия — 24-я, Ксения Кузнецова — 34-я.
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