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22 января 2017, 10:06 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Канадские могулисты Кингсбери и Дюфур-Лапуант победили на домашнем этапе Кубка мира

Канадцы Микаэль Кингсбери и Жюстин Дюфур-Лапуант выиграли соревнования в дисциплине могул на этапе Кубка мира по фристайлу в Валь-Сент-Коме (Канада).

В финале Кингсбери набрал 86,44 балла. Второе место занял француз Саша Теохарис (82,20). Тройку призеров замкнул швед Вальтер Валлберг (82,19).

Результаты россиян: Максим Михайлов — 12-й, Андрей Махнев — 24-й, Никита Капитонов — 45-й, Егор Ануфриев — 46-й.

У женщин весь пьедестал заняли канадки. Жюстин Дюфур-Лапуант, олимпийская чемпионка 2014 года в могуле, победила с результатом 78,36 балла. Серебро досталось Энди Науде (78,10), бронза у Хлоэ Дюфур-Лапуант (77,70), старшей сестры Жюстин.

Результаты россиянок: Регина Рахимова — 13-я, Марика Пертахия — 24-я, Ксения Кузнецова — 34-я.
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