Харви выиграл индивидуальную гонку в Ульрисехамне, Седов — 9-й
Канадец Алекс Харви одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.
Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим стал швед Маркус Хельнер. Лучший из россиян — Петр Седов — стал девятым.
Ульрисехамн (Швеция).
Кубок мира.
Мужчины.
Дистанционные соревнования.
Индивидуальная гонка, 15 км ©.
1. Харви (Канада) — 32.46,2.
2. Сундбю (Норвегия) — отставание 6.0.
3. Хельнер (Швеция) — 14.3.
4. Дар. Колонья (Швейцария) — 14.7.
5. Сток (Норвегия) — 16.2.
6. Масгрэйв (Великобритания) — 18.7.
9. СЕДОВ (Россия) — 33.9.
14. ТУРЫШЕВ (Россия) — 44.9.
22. ЛЕГКОВ (Россия) — 59.7.
40. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 1.25,9.
50. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 1.45,1.
52. ЯПАРОВ (Россия) — 1.49,3.
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