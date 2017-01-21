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21 января 2017, 18:06 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Харви выиграл индивидуальную гонку в Ульрисехамне, Седов — 9-й

Канадец Алекс Харви одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим стал швед Маркус Хельнер. Лучший из россиян — Петр Седов — стал девятым.

Ульрисехамн (Швеция).

Кубок мира.

Мужчины.

Дистанционные соревнования.

Индивидуальная гонка, 15 км ©.

1. Харви (Канада) — 32.46,2.

2. Сундбю (Норвегия) — отставание 6.0.

3. Хельнер (Швеция) — 14.3.

4. Дар. Колонья (Швейцария) — 14.7.

5. Сток (Норвегия) — 16.2.

6. Масгрэйв (Великобритания) — 18.7.

9. СЕДОВ (Россия) — 33.9.

14. ТУРЫШЕВ (Россия) — 44.9.

22. ЛЕГКОВ (Россия) — 59.7.

40. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 1.25,9.

50. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 1.45,1.

52. ЯПАРОВ (Россия) — 1.49,3.
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