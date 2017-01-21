Парис победил в скоростном спуске на этапе КМ в Австрии
Итальянец Доминик Парис победил в скоростном спуске на 12-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кицбюэле.
Второе место занял француз Валентин Жиро Моне, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йохан Клери.
Россияне в этом старте участия не принимали.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Кицбюэль, Австрия
Мужчины. Скоростной спуск
1. Доминик Парис (Италия) — 1.55,01.
2. Валентин Жиро Моне (Франция) — 1.55,22.
3. Йохан Клери (Франция) — 1.55,34.
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