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21 января 2017, 15:52 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Парис победил в скоростном спуске на этапе КМ в Австрии

Итальянец Доминик Парис победил в скоростном спуске на 12-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кицбюэле.

Второе место занял француз Валентин Жиро Моне, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йохан Клери.

Россияне в этом старте участия не принимали.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Кицбюэль, Австрия
Мужчины. Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) — 1.55,01.
2. Валентин Жиро Моне (Франция) — 1.55,22.
3. Йохан Клери (Франция) — 1.55,34.
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