Парис победил в скоростном спуске на этапе КМ в Австрии

Второе место занял француз Валентин Жиро Моне, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йохан Клери.



Россияне в этом старте участия не принимали.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Кицбюэль, Австрия

Мужчины. Скоростной спуск



1. Доминик Парис (Италия) — 1.55,01.

2. Валентин Жиро Моне (Франция) — 1.55,22.

3. Йохан Клери (Франция) — 1.55,34.