Вонн победила в скоростном спуске на этапе КМ в Германии
Американка Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в
Гармиш-Партенкирхене.
Второе место заняла швейцарка Лара Гут, а третьей стала немка Виктория Ребенсбург.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап.
Женщины. Скоростной спуск
1. Линдси Вонн (США) — 1.43,41.
2. Лара Гут (Швейцария) — 1.43,56.
3. Виктория Ребенсбург (Германия) — 1.43,89.
Александра Прокопьева (Россия) — не финишировала.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter