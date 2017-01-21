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21 января 2017, 15:37 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Вонн победила в скоростном спуске на этапе КМ в Германии

Американка Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене.

Второе место заняла швейцарка Лара Гут, а третьей стала немка Виктория Ребенсбург.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Гармиш-Партенкирхен, Германия

Женщины. Скоростной спуск

1. Линдси Вонн (США) — 1.43,41.
2. Лара Гут (Швейцария) — 1.43,56.
3. Виктория Ребенсбург (Германия) — 1.43,89.
Александра Прокопьева (Россия) — не финишировала.
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