Аввакумова — восьмая на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Цао
Россиянка Ирина Аввакумова стала восьмой на пятом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Цао.
Победила японка Юки Ито, второй стала её соотечественница Сара Таканаси, а замкнула тройку призёров норвежка Марен Лундбю.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Пятый этап. Цао, Япония
К-95
1. Юки Ито (Япония) — 227,0.
2. Сара Таканаси (Япония) — 226,2.
3. Марен Лундбю (Норвегия) — 221,1…
8. Ирина Аввакумова (Россия) — 201,0…
27. Анастасия Баранникова (Россия) — 154,1…
32. Ксения Каблукова (Россия) — 72,6…
35. Софья Тихонова (Россия) — 71,1…
38. Александра Кустова (Россия) — 64,9.
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