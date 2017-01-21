Победила японка Юки Ито, второй стала её соотечественница Сара Таканаси, а замкнула тройку призёров норвежка Марен Лундбю.



Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Пятый этап. Цао, Япония

К-95



1. Юки Ито (Япония) — 227,0.

2. Сара Таканаси (Япония) — 226,2.

3. Марен Лундбю (Норвегия) — 221,1…

8. Ирина Аввакумова (Россия) — 201,0…

27. Анастасия Баранникова (Россия) — 154,1…

32. Ксения Каблукова (Россия) — 72,6…

35. Софья Тихонова (Россия) — 71,1…

38. Александра Кустова (Россия) — 64,9.