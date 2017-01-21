Коломина — 54-я в гонке на 10 километров этапа Кубка мира
В шведском Ульрисехамне стартовал шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победительницей женской гонки на 10 километров свободным стилем стала норвежка Марит Бьёрген, второе место заняла Криста Пармакоски из Финляндии, замкнула первую тройку шведка Шарлотт Калла.
Единственная представительница Казахстана в данной гонке — Елена Коломина финишировала 54-й из 61 участницы.
Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Ульрисехамн (Швеция)
Женщины. 10 километров. Свободный стиль.
1. Марит Бьёрген (Норвегия) — 23:46.3
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — +10.7
3. Шарлотт Калла (Швеция) — +24.9.
54. Елена Коломина (Казахстан) — +2:50.2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter