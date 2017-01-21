Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28504804/
21 января 2017, 14:32 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Коломина — 54-я в гонке на 10 километров этапа Кубка мира

В шведском Ульрисехамне стартовал шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает Sports.kz.

В шведском Ульрисехамне стартовал шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победительницей женской гонки на 10 километров свободным стилем стала норвежка Марит Бьёрген, второе место заняла Криста Пармакоски из Финляндии, замкнула первую тройку шведка Шарлотт Калла.

Единственная представительница Казахстана в данной гонке — Елена Коломина финишировала 54-й из 61 участницы.

Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Ульрисехамн (Швеция)
Женщины. 10 километров. Свободный стиль.

1. Марит Бьёрген (Норвегия) — 23:46.3
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — +10.7
3. Шарлотт Калла (Швеция) — +24.9.

54. Елена Коломина (Казахстан) — +2:50.2.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Тренер Чарло не хочет выставлять его против Головкина

Canal de Boxeo: «Головкина от тренировок не останавливает даже снег»

Максимович может оказаться в «Атырау»