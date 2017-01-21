Известный тренер по лыжным гонкам Виктор Бучин скончался на 99-м году жизни
Известный советский тренер по лыжным гонкам и биатлону, член общества «Динамо» с 1934 года Виктор Николаевич Бучин скончался на 99-м году жизни.
Об этом сообщается на официальном сайте благотворительного фонда имени Виктора Бучина.
«20 января 2017 года, на 99-м году жизни не стало заслуженного тренера СССР, ветерана ВОВ и труда, патриарха лыжных гонок и биатлона Виктора Николаевича Бучина. Он более 90 лет посвятил обществу «Динамо», сделав крылатыми слова «Динамо — это сила в движении».
Этот поистине великий человек всю жизнь посвятил физической культуре и спорту, занимался плаванием, легкой атлетикой, самбо и другими видами спорта. Воспитал не одно поколение прославленных спортсменов, известнейших на весь мир лыжников и биатлонистов. Он сам принимал участие в лыжных гонках и гонках патрулей, предшествовавших биатлону, — говорится в сообщении.
Фонд открыл сбор средств на установку памятника великому тренеру и проведение прощальной церемонии. Информация о месте прощания с тренером будет опубликована позднее.
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