Известный тренер по лыжным гонкам Виктор Бучин скончался на 99-м году жизни

Об этом сообщается на официальном сайте благотворительного фонда имени Виктора Бучина.

«20 января 2017 года, на 99-м году жизни не стало заслуженного тренера СССР, ветерана ВОВ и труда, патриарха лыжных гонок и биатлона Виктора Николаевича Бучина. Он более 90 лет посвятил обществу «Динамо», сделав крылатыми слова «Динамо — это сила в движении».

Этот поистине великий человек всю жизнь посвятил физической культуре и спорту, занимался плаванием, легкой атлетикой, самбо и другими видами спорта. Воспитал не одно поколение прославленных спортсменов, известнейших на весь мир лыжников и биатлонистов. Он сам принимал участие в лыжных гонках и гонках патрулей, предшествовавших биатлону, — говорится в сообщении.

Фонд открыл сбор средств на установку памятника великому тренеру и проведение прощальной церемонии. Информация о месте прощания с тренером будет опубликована позднее.