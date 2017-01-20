Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28501079/
20 января 2017, 22:00 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Климов стал седьмым в квалификации этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

В Закопане (Польша) стартовал 10-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

В Закопане (Польша) стартовал 10-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Квалификацию смогли преодолеть трое представителей России: Евгений Климов, Денис Корнилов и Ильмир Хазетдинов. Климов показал седьмой результат, набрав 135,7 балла, Корнилов стал 32-м со 114,4 балла, а Хазетдинов занял 37-е место в предварительных соревнованиях со 112,8 балла. Роман Трофимов набрал 110,6 балла — 41-й результат — и выбыл из соревнований.

Победителем квалификации стал немец Штефан Лейе с результатом 142,1 балла. Кроме него в тройку лучших попали два словенца — Йерней Дамьян (141,6) и Петер Превц (140,8).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Голубков и Румянцева одержали по три победы на паралимпийском ЧР по лыжным гонкам

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Иван Голубков и Екатерина Румянцева выиграли по три дистанции на паралимпийском чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Московской области, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России