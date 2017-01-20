Климов стал седьмым в квалификации этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

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Квалификацию смогли преодолеть трое представителей России: Евгений Климов, Денис Корнилов и Ильмир Хазетдинов. Климов показал седьмой результат, набрав 135,7 балла, Корнилов стал 32-м со 114,4 балла, а Хазетдинов занял 37-е место в предварительных соревнованиях со 112,8 балла. Роман Трофимов набрал 110,6 балла — 41-й результат — и выбыл из соревнований.



Победителем квалификации стал немец Штефан Лейе с результатом 142,1 балла. Кроме него в тройку лучших попали два словенца — Йерней Дамьян (141,6) и Петер Превц (140,8).