Голубков и Румянцева одержали по три победы на паралимпийском ЧР по лыжным гонкам

Соревнования спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводятся в Пересвете в период с 16 по 24 января. Атлеты состязались на дистанциях 1, 2, 5 и 10 километров, на старт вышли 52 спортсмена из 19 регионов страны.

«На чемпионате России по лыжным гонкам по три победы одержали Иван Голубков, выступающий в категории сидячих спортсменов, и Екатерина Румянцева — среди стоячих спортсменок, — сказала в телефонном разговоре Громова. — Два раза первыми финишировали Надежда Федорова (сидячие атлеты) и Владислав Лекомцев (стоячие), по одной дистанции выиграли Марта Зайнуллина (сидячие) и Рушан Миннегулов (стоячие)».

Собеседница агентства добавила, что в соревновании приняла участие большая группа молодых перспективных атлетов.

«Хотелось бы отметить, что в этом году юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет приехали хорошим составом и выступили очень неплохо, — продолжила специалист. — Это очень хорошее пополнение для нашей команды. Они представляют такие регионы как Алтайский край, Удмуртскую Республику, Рязанскую область и Республику Коми. И впервые у нас на чемпионате России было такое большое представительство регионов — 19».

В период с 21 по 24 января пройдут гонки чемпионата России по биатлону.