Голубков и Румянцева одержали по три победы на паралимпийском ЧР по лыжным гонкам
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Иван Голубков и Екатерина Румянцева выиграли по три дистанции на паралимпийском чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Московской области, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
Соревнования спортсменов с поражением
«На чемпионате России по лыжным гонкам по три победы одержали Иван Голубков, выступающий в категории сидячих спортсменов, и Екатерина Румянцева — среди стоячих спортсменок, — сказала в телефонном разговоре Громова. — Два раза первыми финишировали Надежда Федорова (сидячие атлеты) и Владислав Лекомцев (стоячие), по одной дистанции выиграли Марта Зайнуллина (сидячие) и Рушан Миннегулов (стоячие)».
Собеседница агентства добавила, что в соревновании приняла участие большая группа молодых перспективных атлетов.
«Хотелось бы отметить, что в этом году юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет приехали хорошим составом и выступили очень неплохо, — продолжила специалист. — Это очень хорошее пополнение для нашей команды. Они представляют такие регионы как Алтайский край, Удмуртскую Республику, Рязанскую область и Республику Коми. И впервые у нас на чемпионате России было такое большое представительство регионов — 19».
В период с 21 по 24 января пройдут гонки чемпионата России по биатлону.
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