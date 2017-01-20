Горнолыжник Майер победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Кицбюэле
В Кицбюэле (Австрия) проходит 12-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин.
В супергиганте победу одержал хозяин соревнований Маттиас Майер. Второй результат продемонстрировал итальянец Кристоф Иннерхофер. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Беат Фойц.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Кицбюэль (Австрия)
Мужчины. Супергигант
1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.11,25.
2. Кристоф Иннерхофер (Италия) — 1.11,34.
3. Бэт Фойз (Швейцария) — 1.11,69.
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