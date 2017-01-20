Сундбю не подписал требование лыжников к FIS и МОК жестче реагировать на доклад Макларена
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр норвежец Мартин Сундбю не стал подписывать коллективное письмо более 100 лыжников к Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием жестче реагировать на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в России. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
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23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
«Для меня это (борьба с допингом. — прим. ТАСС) важно, однако я не из тех людей, кто подписывает все подряд, не зная того, какие последствия это повлечет за собой, — сказал Сундбю. — Теперь, вспоминая о том, что я пережил, я хорошенько думаю перед тем, чтобы
Ранее Сундбю был отстранен за допинг: в июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен Кубка мира-2015/16, так как был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы «Вентолина» (действующее вещество — сальбутамол).
Во второй части доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
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