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20 января 2017, 14:32 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Сундбю не подписал требование лыжников к FIS и МОК жестче реагировать на доклад Макларена

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр норвежец Мартин Сундбю не стал подписывать коллективное письмо более 100 лыжников к Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием жестче реагировать на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в России. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Ранее Сундбю был отстранен за допинг: в июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен Кубка мира-2015/16. Увеличить
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23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии WADA по главе с Ричардом Маклареном. В конце декабря более 100 лыжников из восьми стран, включая Норвегию, Финляндию и Россию, подписали коллективное письмо к FIS и МОК с требованием ужесточить меры в отношении фигурантов доклада.

«Для меня это (борьба с допингом. — прим. ТАСС) важно, однако я не из тех людей, кто подписывает все подряд, не зная того, какие последствия это повлечет за собой, — сказал Сундбю. — Теперь, вспоминая о том, что я пережил, я хорошенько думаю перед тем, чтобы что-либо подписать».

Ранее Сундбю был отстранен за допинг: в июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен Кубка мира-2015/16, так как был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы «Вентолина» (действующее вещество — сальбутамол).

Во второй части доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
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