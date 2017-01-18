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18 января 2017, 23:28 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Нортуг вернётся на Кубке Норвегии в Шушене 21 января

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петер Нортуг, не выступавший с начала декабря, вернётся к соревновательной практике 21—22 января на Кубке Норвегии в Шушене и гонках в Тронхейме.

«Петер выступит на чемпионате мира в Лахти в спринте и на дистанции 50 км. Мы узнаем больше о его состоянии, когда он выступит в ближайшие выходные в Шушене и Тронхейме», — приводит слова тренера сборной Норвегии Тура Арне Хетланда NRK.

Нортуг сможет выступить на чемпионате мира в Лахти в спринте и на дистанции 50 км, потому что является действующим чемпионом планеты в этих дисциплинах.
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