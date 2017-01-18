Нортуг вернётся на Кубке Норвегии в Шушене 21 января

«Петер выступит на чемпионате мира в Лахти в спринте и на дистанции 50 км. Мы узнаем больше о его состоянии, когда он выступит в ближайшие выходные в Шушене и Тронхейме», — приводит слова тренера сборной Норвегии Тура Арне Хетланда NRK.



Нортуг сможет выступить на чемпионате мира в Лахти в спринте и на дистанции 50 км, потому что является действующим чемпионом планеты в этих дисциплинах.