Китай хочет нанять норвежских тренеров для подготовки к Олимпиаде-2022

«Китай ищет тренеров, которые будут готовить команды к Олимпиаде-2022. Это высоко оплачиваемая и интересная работа, которая требует несколько лет жить вдали от родины. Для этого нужны желание и возможность», — говорится в заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии.