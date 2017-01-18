Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28474397/
18 января 2017, 22:00 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Китай хочет нанять норвежских тренеров для подготовки к Олимпиаде-2022

Представители Китая обратились в Федерацию лыжных видов спорта Норвегии с просьбой предоставить тренеров для подготовки китайских национальных команд по лыжным гонкам, биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Китай ищет тренеров, которые будут готовить команды к Олимпиаде-2022. Это высоко оплачиваемая и интересная работа, которая требует несколько лет жить вдали от родины. Для этого нужны желание и возможность», — говорится в заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Климов, Корнилов, Хазетдинов и Трофимов выступят на этапе КМ по прыжкам с трамплина

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Евгений Климов, Денис Корнилов, Ильмир Хазетдинов и Роман Трофимов выступят в составе сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Закопане (Польша), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Арефьев.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России