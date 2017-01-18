Китай хочет нанять норвежских тренеров для подготовки к Олимпиаде-2022
Представители Китая обратились в Федерацию лыжных видов спорта Норвегии с просьбой предоставить тренеров для подготовки китайских национальных команд по лыжным гонкам, биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью к Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Китай ищет тренеров, которые будут готовить команды к Олимпиаде-2022. Это высоко оплачиваемая и интересная работа, которая требует несколько лет жить вдали от родины. Для этого нужны желание и возможность», — говорится в заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии.
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