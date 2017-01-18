Климов, Корнилов, Хазетдинов и Трофимов выступят на этапе КМ по прыжкам с трамплина
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Евгений Климов, Денис Корнилов, Ильмир Хазетдинов и Роман Трофимов выступят в составе сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Закопане (Польша), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Арефьев.
Этап Кубка мира в Закопане пройдет
«В Закопане у нас выступят Климов, Корнилов, Хазетдинов, Трофимов. Потом у нас Трофимов уедет на Универсиаду стартовать. Учитывая, что в Германии будет командный старт, мы туда вызываем Васильева», — сказал Арефьев.
«Первая проблема — что никак не можем сформировать первую команду полностью, которая выступает на Кубке мира. Идет ротация, то одних, то других ставим. Те, кто по Континентальному кубку выступают, хотелось бы, чтобы лучше результаты показывали, но, к сожалению, слабо выступают. Что нас не устраивает», — добавил специалист.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter