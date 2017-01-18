Климов, Корнилов, Хазетдинов и Трофимов выступят на этапе КМ по прыжкам с трамплина

Этап Кубка мира в Закопане пройдет 20—22 января . Затем летающие лыжники отправятся в Виллинген (Германия). Дмитрий Васильев пропускает два этапа Кубка мира в Польше.

«В Закопане у нас выступят Климов, Корнилов, Хазетдинов, Трофимов. Потом у нас Трофимов уедет на Универсиаду стартовать. Учитывая, что в Германии будет командный старт, мы туда вызываем Васильева», — сказал Арефьев.

«Первая проблема — что никак не можем сформировать первую команду полностью, которая выступает на Кубке мира. Идет ротация, то одних, то других ставим. Те, кто по Континентальному кубку выступают, хотелось бы, чтобы лучше результаты показывали, но, к сожалению, слабо выступают. Что нас не устраивает», — добавил специалист.