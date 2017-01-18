Состав летающих лыжников РФ на чемпионат мира-2017 будет назван в середине февраля

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в финском Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта. В составе мужской сборной России по прыжкам с трамплина на турнире выступят четыре спортсмена.

«Что касается состава на чемпионат мира, рано пока говорить. У нас еще Оберстдорф, полетный трамплин, потом часть спортсменов уезжает в Японию, еще Универсиада, потом уже определим состав. Двоих кандидатов я могу назвать — это Климов и Корнилов, по остальным пока не готов говорить. Примерно за неделю до чемпионата мира точно определим состав», — сказал Арефьев по телефону.