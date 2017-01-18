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18 января 2017, 21:25 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Состав летающих лыжников РФ на чемпионат мира-2017 будет назван в середине февраля

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина определится с составом на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017 года в середине февраля, пока что среди кандидатов только Евгений Климов и Денис Корнилов, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Арефьев.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в финском Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта. В составе мужской сборной России по прыжкам с трамплина на турнире выступят четыре спортсмена.

«Что касается состава на чемпионат мира, рано пока говорить. У нас еще Оберстдорф, полетный трамплин, потом часть спортсменов уезжает в Японию, еще Универсиада, потом уже определим состав. Двоих кандидатов я могу назвать — это Климов и Корнилов, по остальным пока не готов говорить. Примерно за неделю до чемпионата мира точно определим состав», — сказал Арефьев по телефону.
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