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18 января 2017, 20:01 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Линдси Вонн: Полагаю, что заслужила право соревноваться с мужчинами

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн подтвердила свое намерение соревноваться с мужчинами. Она планирует добиться такого права к 2018 году.

— Я постоянно тренируюсь с мужчинами, и мне это нравится, — цитирует Denver Post Вонн. — Это подстегивает меня. Мне кажется, я могу выступать лучше, когда занимаюсь вместе с мужчинами. Понимаю, что вряд ли выиграю, но хочу иметь возможность попробовать. Полагаю, что достаточно уже выиграла, чтобы иметь достаточное уважение в этом виде спорта и получить такое право.
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