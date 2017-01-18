Линдси Вонн: Полагаю, что заслужила право соревноваться с мужчинами

— Я постоянно тренируюсь с мужчинами, и мне это нравится, — цитирует Denver Post Вонн. — Это подстегивает меня. Мне кажется, я могу выступать лучше, когда занимаюсь вместе с мужчинами. Понимаю, что вряд ли выиграю, но хочу иметь возможность попробовать. Полагаю, что достаточно уже выиграла, чтобы иметь достаточное уважение в этом виде спорта и получить такое право.