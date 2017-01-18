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18 января 2017, 19:35 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжницы Чекалева, Матвеева и Белорукова пропустят этап Кубка мира в Ульрисехамне

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лидеры сборной России по лыжным гонкам Юлия Чекалева, Наталья Матвеева и Юлия Белорукова не выступят на ближайшем этапе Кубка мира в Швеции, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер женской национальной команды Данил Акимов.

Лидеры сборной России по лыжным гонкам Юлия <span class=error>Чекалева</span> Наталья <span class=error>Матвеева</span> и Юлия Белорукова не выступят на ближайшем этапе Кубка мира в Швеции заявил агентству Р-Спорт старший тренер женской национальной команды <span class=error>Данил</span> Акимов. Увеличить
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Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Ульрисехамне 21—22 января и будет включать в себя индивидуальные гонки свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин в субботу, а также эстафетные гонки в воскресенье.

«(Елена) Соболева, (Алиса) Жамбалова, (Ольга) Рочева, (Анна) Нечаевская, (Полина) Кальсина, (Мария) Гущина, (Полина) Ковалева, (Дарья) Веденина выступят на ближайшем этапе Кубка мира. Что касается Чекалевой, Матвеевой и Белоруковой, то они находятся на сборах и пропустят этап», — сказал Акимов по телефону.

Как объяснила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, ротация состава была запланирована еще перед сезоном в связи с подготовкой лыжниц к чемпионату мира в финском Лахти.
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МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Восемь российских лыжников, включая Александра Бессмертных и Андрея Ларькова, примут участие в этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер дистанционной команды Олег Перевозчиков.
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