Лыжники Бессмертных и Ларьков вошли в состав сборной России на этап КМ в Швеции
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Восемь российских лыжников, включая Александра Бессмертных и Андрея Ларькова, примут участие в этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер дистанционной команды Олег Перевозчиков.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Ульрисехамне
«Бегут (Александр) Бессмертных, (Андрей) Ларьков, (Петр) Седов, (Сергей) Турышев, (Рауль) Шакирзянов, (Дмитрий) Япаров, (Илья) Семиков и (Андрей) Мельниченко, две эстафетные команды. По конкретным составам каждой из двух команд — пробежим первый день, а там уже решать будем», — сказал Перевозчиков по телефону.
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