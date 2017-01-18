Вяльбе: ФЛГР направила в FIS объяснение по ситуации с Вылегжаниным, замечания учтены
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) направила в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) объяснение по ситуации с участием временно отстраненного российского лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии, заявила агентству «Р-Спорт» президент ФЛГР Елена Вяльбе.
FIS 23 декабря по итогам доклада Макларена временно отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Вылегжанин принял участие в чемпионате Удмуртии, 7 января одержав победу в индивидуальной гонке свободным стилем, а 14 января победив в скиатлоне. Позже Вяльбе объяснила агентству «Р-Спорт», что данные соревнования не проходили под эгидой FIS или ФЛГР.
«ФЛГР направила в FIS объяснения по участию Максима Вылегжанина в соревнованиях в Удмуртии. Замечания от международной федерации по этому вопросу учтены», — заявила Вяльбе по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter