Вяльбе: ФЛГР направила в FIS объяснение по ситуации с Вылегжаниным, замечания учтены

FIS 23 декабря по итогам доклада Макларена временно отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Вылегжанин принял участие в чемпионате Удмуртии, 7 января одержав победу в индивидуальной гонке свободным стилем, а 14 января победив в скиатлоне. Позже Вяльбе объяснила агентству «Р-Спорт», что данные соревнования не проходили под эгидой FIS или ФЛГР.

«ФЛГР направила в FIS объяснения по участию Максима Вылегжанина в соревнованиях в Удмуртии. Замечания от международной федерации по этому вопросу учтены», — заявила Вяльбе по телефону.