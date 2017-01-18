Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28471228/
18 января 2017, 18:05 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: ФЛГР направила в FIS объяснение по ситуации с Вылегжаниным, замечания учтены

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) направила в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) объяснение по ситуации с участием временно отстраненного российского лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии, заявила агентству «Р-Спорт» президент ФЛГР Елена Вяльбе.

FIS 23 декабря по итогам доклада Макларена временно отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Вылегжанин принял участие в чемпионате Удмуртии, 7 января одержав победу в индивидуальной гонке свободным стилем, а 14 января победив в скиатлоне. Позже Вяльбе объяснила агентству «Р-Спорт», что данные соревнования не проходили под эгидой FIS или ФЛГР.

«ФЛГР направила в FIS объяснения по участию Максима Вылегжанина в соревнованиях в Удмуртии. Замечания от международной федерации по этому вопросу учтены», — заявила Вяльбе по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова

FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не намерена объединять дела всех шести отстраненных от соревнований российских лыжников, первыми решение узнают Александр Легков и Евгений Белов. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной