FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не намерена объединять дела всех шести отстраненных от соревнований российских лыжников, первыми решение узнают Александр Легков и Евгений Белов. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.
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23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
«Антидопинговая панель сообщила нам, что сначала они примут решение по двум делам — Легкова и Белова», — сказал Вишеманн, ранее сообщивший, что решение должно быть вынесено в конце нынешней недели.
Чемпионы мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, которые также были отстранены от соревнований, пока не намерены нанимать адвоката. Они направили в FIS объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у международной федерации возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.
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