Вяльбе: Российский этап Кубка мира—2017/18 уже утверждён в другой стране

«Мы сами отказались от проведения соревнований в этом сезоне. Чтобы не было потом: мы не поедем, потому что эта страна не чистая и так далее. Наша федерация сама написала письмо о том, что мы просим перенести старты на более поздние сроки. На следующий год наш этап уже утверждён в другой стране. Надеемся, что всё к нам вернётся через сезон», — сказала Вяльбе в интервью «Комсомольской правде».



Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам был намечен на март 2017 года. Тюмень лишилась его из-за допингового скандала в России.