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17 января 2017, 19:55 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Вяльбе: Российский этап Кубка мира—2017/18 уже утверждён в другой стране

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что крупные международные соревнования по лыжным гонкам вернутся в Россию в лучшем случае в сезоне-2018/19.

«Мы сами отказались от проведения соревнований в этом сезоне. Чтобы не было потом: мы не поедем, потому что эта страна не чистая и так далее. Наша федерация сама написала письмо о том, что мы просим перенести старты на более поздние сроки. На следующий год наш этап уже утверждён в другой стране. Надеемся, что всё к нам вернётся через сезон», — сказала Вяльбе в интервью «Комсомольской правде».

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам был намечен на март 2017 года. Тюмень лишилась его из-за допингового скандала в России.
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