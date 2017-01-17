— В женской команде проблема номер один — то, что нет явного, яркого лидера. Наталья Матвеева в принципе по всем параметрам подходит на эту роль. Если у тебя есть результат, тогда появляется общая вера. Это будет неким толчком, чтобы девчонки воспряли духом, — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира.