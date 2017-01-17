Зачем подставили Вылегжанина?

История с Вылегжаниным показалась бы смешной, если бы не была такой грустной. Знаменитый лыжник, получивший временное отстранение перед Новым годом, 7 и 14 января зачем-то принял участие в двух гонках на чемпионате Удмуртии. Обе — индивидуалку свободным стилем и дуатлон — выиграл. А потом эта информация всплыла в прессе и вызвала предсказуемую шумиху.

— Я общался с представителем нашей международной федерации (FIS) в России, — объяснил Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Он пояснил, что отстранение распространяется только на соревнования, которые проводятся под эгидой FIS. Но в их календаре не указан чемпионат Удмуртии, значит, я могу принять в нем участие. Никакой письменной бумаги у меня нет, мы просто устно пообщались, я все выяснил. Еще я разговаривал с президентом Федерации лыжных гонок России, которая так же отметила, что эти соревнования не относятся к FIS и я могу принять в них участие.

Президента ФЛГР Елену Вяльбе и неназванного делегата FIS вполне можно понять. Официальная формулировка временного отстранения, согласно Кодексу ВАДА, звучит так: «Невозможность участвовать в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой соответствующей международной федерации». Чемпионат Удмуртии действительно не входит ни в календарь FIS, ни даже в Единый российский календарный план и календарь самой ФЛГР. То есть на первый взгляд, кажется, что Вяльбе права, а к Вылегжанину придираются.

Однако есть «тонкость» — согласно протоколам, организаторами соревнований выступили Министерство спорта и Федерация лыжных гонок Удмуртии. Та, естественно, входит в число членов ФЛГР, а ФЛГР — международной федерации. Таким вот запутанным путем мы приходим к тому, что Вылегжанин не имел права бежать. А временное отстранение распространяется не только на международные, но и на региональные соревнования, проводимые местными федерациями.

Винить в том, что Вылегжанин стартовал, похоже, некого. Понять Максима можно: находясь в оптимальной форме и в разгар сезона сидеть без соревнований очень грустно. В этом плане, лыжнику наверняка было все равно, бежать на чемпионате Удмуртии или на первенстве деревни, главное, чтобы соперники были достойные. Тем более, Вылегжанин подстраховался и спросил разрешения бежать сразу у двух официальных лиц. Те, в свою очередь, ознакомились с правилами и толковали их в силу собственного понимания. Жаль только, что во всех нюансах порой под силу разобраться только юристам.

Еще один любопытный момент: судя по всему, никаких санкций за участие в чемпионате Удмуртии к Вылегжанину применено не будет. Если в случае с нарушением запрета на выступления во время дисквалификации спортсмен рискует в итоге получить удвоенный срок, со временным отстранением в правилах такого не прописано. Теоретически этот запрет вообще можно игнорировать — вот только результаты потом аннулируют и призовые заберут.

Две «нелегальные» гонки, кстати, вряд ли скажутся и на ходе рассмотрения дела в FIS. Царапины на сочинских пробирках, в которых обвиняют Вылегжанина, к чемпионату Удмуртии не имеют никакого отношения. Это совершенно отдельная история, и выступление на гонках в Ижевске тут ни при чем. Хотя лишний негативный фон сейчас точно не сыграет на руку ни Максиму, ни российским лыжным гонкам в целом.

Наталья МАРЬЯНЧИК.