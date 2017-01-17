VIP-билет на этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Словении стоит рекордные €900

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Посетители соревнований, купившие такие билеты, смогут расположиться в элитной ложе Crystal globe lounge, куда их доставит вертолет, насладиться деликатесами, приготовленными для них шеф-поваром словенской национальной команды поваров, а также встретиться с победителями соревнований.

«Изначально эксклюзивный пакет предназначался в первую очередь для бизнесменов, которые проводили во время соревнований деловые встречи, — рассказал генеральный директор спортивного комплекса “Планица” Примож Фижгар. — Однако впоследствии интерес к ним стали проявлять и простые люди, которые могут себе позволить купить VIP-билеты», — подытожил организатор.

По словам Фижгара, ежегодно понаблюдать за соревнованиями в рамках этапа Кубка мира в Планицу приезжает посмотреть около 110 тыс. человек. «Стоимость обычных билетов на турнир варьируется от €20 до €100 в зависимости от места и времени их покупки, — объяснил организатор. — Цена VIP-билетов, которых всего 10 штук, превышает минимальную цену в 40 раз и составляет €900 евро, что делает эти места действительно эксклюзивными», — пояснил Фижгар. По его словам, с продажей таких билетов трудностей никогда не возникает.

Планица является районом словенской деревни Ратече, которая находится недалеко от знаменитого местного горнолыжного курорта Краньска-Гора и известна своими многочисленными трамплинами, из-за чего ее часто называют «долиной трамплинов». Здесь находится самый крупный трамплин в мире, позволяющий спортсменам улетать на рекордные расстояния, превышающие 240 метров.

В Планице регулярно проходят соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина самого разного уровня. В этом году этап Кубка мира пройдет здесь с 24 по 26 марта.