VIP-билет на этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Словении стоит рекордные €900
ЛЮБЛЯНА, 17 января. /Корр. ТАСС Денис Ярославцев/. Стоимость одного билета в
VIP-зону на этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице достигла рекордных 900 евро. Об этом сообщает ведущая местная газета «Дело».
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Посетители соревнований, купившие такие билеты, смогут расположиться в элитной ложе Crystal globe lounge, куда их доставит вертолет, насладиться деликатесами, приготовленными для них
«Изначально эксклюзивный пакет предназначался в первую очередь для бизнесменов, которые проводили во время соревнований деловые встречи, — рассказал генеральный директор спортивного комплекса “Планица” Примож Фижгар. — Однако впоследствии интерес к ним стали проявлять и простые люди, которые могут себе позволить купить VIP-билеты», — подытожил организатор.
По словам Фижгара, ежегодно понаблюдать за соревнованиями в рамках этапа Кубка мира в Планицу приезжает посмотреть около 110 тыс. человек. «Стоимость обычных билетов на турнир варьируется от €20 до €100 в зависимости от места и времени их покупки, — объяснил организатор. — Цена
Планица является районом словенской деревни Ратече, которая находится недалеко от знаменитого местного горнолыжного курорта
В Планице регулярно проходят соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина самого разного уровня. В этом году этап Кубка мира пройдет здесь с 24 по 26 марта.
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