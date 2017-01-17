FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника Вылегжанина

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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом ( 7—8 января ) и втором ( 14—15 января ) турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы. Также 4 января он выступил на турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии. Спортсмен перед соревнованиями удостоверился, что ему можно было выходить на старт, о чем он сообщил ТАСС.

«В разделе 10.12 антидопинговых правил FIS четко прописано, что отстраненный спортсмен не может соревноваться в турнирах под эгидой FIS, его национальной лыжной ассоциации, клубов и так далее. FIS в настоящее время совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта России осуществляет контроль за тем, чтобы эти правила были правильно поняты и исполнялись», — говорится в сообщении FIS.

«Если спортсмен нарушает правила временного отстранения, то оно не будет учитываться в случае наложения дисквалификации», — отмечает международная федерация.