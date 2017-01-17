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17 января 2017, 17:40 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника Вылегжанина

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проверяет правомерность выступления в чемпионате Удмуртии Максима Вылегжанина, который был временно отстранен от участия в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

Чемпион мира 2015 года принял участие в первом и втором турах чемпионата Удмуртии одержав две победы. Увеличить
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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом (7—8 января) и втором (14—15 января) турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы. Также 4 января он выступил на турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии. Спортсмен перед соревнованиями удостоверился, что ему можно было выходить на старт, о чем он сообщил ТАСС.

«В разделе 10.12 антидопинговых правил FIS четко прописано, что отстраненный спортсмен не может соревноваться в турнирах под эгидой FIS, его национальной лыжной ассоциации, клубов и так далее. FIS в настоящее время совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта России осуществляет контроль за тем, чтобы эти правила были правильно поняты и исполнялись», — говорится в сообщении FIS.

«Если спортсмен нарушает правила временного отстранения, то оно не будет учитываться в случае наложения дисквалификации», — отмечает международная федерация.

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Помимо Вылегжанина, в числе отстраненных спортсменов олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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Лыжники Вылегжанин и Петухов не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения

Лыжники Вылегжанин и Петухов не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионы мира по лыжным гонкам россияне Максим Вылегжанин и Алексей Петухов пока не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Как сообщил ТАСС Вылегжанин, они направили в международную федерацию объяснительные с предложением провести в случае необходимости слушания по их делам.
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