FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника Вылегжанина
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проверяет правомерность выступления в чемпионате Удмуртии Максима Вылегжанина, который был временно отстранен от участия в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в FIS.
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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом (
«В разделе 10.12 антидопинговых правил FIS четко прописано, что отстраненный спортсмен не может соревноваться в турнирах под эгидой FIS, его национальной лыжной ассоциации, клубов и так далее. FIS в настоящее время совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта России осуществляет контроль за тем, чтобы эти правила были правильно поняты и исполнялись», — говорится в сообщении FIS.
«Если спортсмен нарушает правила временного отстранения, то оно не будет учитываться в случае наложения дисквалификации», — отмечает международная федерация.
23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
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