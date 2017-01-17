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17 января 2017, 16:44 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Олимпийские чемпионы горнолыжники Свиндаль и Лигети досрочно завершили сезон

Олимпийские чемпионы в горнолыжном спорте норвежец Аксель Лунд Свиндаль и американец Тед Лигети досрочно завершили сезон из-за повреждений.

Об этом спортсмены сообщили на своих страницах в «Инстаграме».

Победитель Игр 2010 года в супергиганте Свиндаль написал, что перенесёт операцию на мениске, а чемпион Игр 2006 и 2014 годов Лигети — на позвоночнике.

В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Свиндаль занимает 11-е место, Лигети — 63-е.
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