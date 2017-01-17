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17 января 2017, 15:57 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжники Аксель Лунд Свиндал и Тед Лигети досрочно завершили сезон из-за травм

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндал и американец Тед Лигети досрочно завершили сезон из-за проблем со здоровьем.

Олимпийский чемпион Ванкувера в супергиганте Свиндал написал на своей странице в Instagram, что вынужден отказаться от продолжения сезона из-за операции на мениске.

Обладатель золота Олимпиад в Турине и Сочи Лигети также в Instagram сообщил, что ему предстоит операция на позвоночнике.
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